İzinli tahliye edilenler cezaevine dönmeyecek

(İHA) Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 izniyle tahliye edilenler cezaevine dönmeyecek.

Tunç'un açıklaması şöyle:

"31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir."