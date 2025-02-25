İzinsiz göstericilerin attığı havai fişek çöp kamyonunu yaktı

Alevlerin hızla büyümesiyle çöp kamyonu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

ZİNDAN’IN GÖREVDEN ALINMASI SONRASI PROTESTOLAR

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında, 11 Şubat 2024 tarihinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 15 Şubat 2024 tarihinde görevden alınan Zeydan’ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Ozan Balcı görevlendirildi. Zeydan’ın görevden alınmasının ardından, bir grup izinsiz gösteri düzenleyerek protesto eylemi gerçekleştirdi.

ÇÖP KAMYONUNUN YANMASINA SEBEP OLAN FİŞEKLER

Gösteriler sırasında atılan havai fişeklerden birçoğu, çevredeki çöp toplama kamyonuna isabet etti. Çöp kamyonunda meydana gelen yangın kısa sürede büyüyerek aracı tamamen kül etti.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.