İzinsiz kazı su kesintisine neden oldu

Elazığ’da izinsiz kazı nedeniyle su kesintisi meydana gelirken, belediye ekipleri tarafından tıkanan borular açıldı ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzinsiz kazı su kesintisine neden oldu

Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Mahallesi’nde izinsiz kazı yapılması sonucu içme suyu hattı borusu kırılmış ve taş parçaları boru hattının tıkamasına neden olmuştur.

Vatandaşlarımızın su kesintisi nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından tıkanıklığın giderilmesine yönelik kesintisiz sürdürülen çalışmalar tamamlanmıştır.

Kısmi olarak abonelerimize su verilmeye başlanılmış, gün içerisinde tüm abonelerimize su verilmiş olacaktır.

Öte yandan yaşanan mağduriyetten dolayı ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.

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