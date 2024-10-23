İZKİTAP kitapseverlerle buluşmak için gün sayıyor

4. İzmir Kitap Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile Fuar İzmir’de kitapseverlerle buluşuyor. 26 Ekim günü kapılarını açacak İZKİTAP’ta söyleşiler, imza etkinlikleri düzenlenirken yüzlerce yazar, çizer, gazeteci, akademisyen okurlarıyla buluşacak. Fuarın temasına özel birçok söyleşi de yazar, oyuncu, gazeteci, düşünür ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Girişin ücretsiz olacağı, 200’e yakın yayınevi, sahaflar ile sivil toplum kuruluşlarının katılacağı İZKİTAP, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. İZKİTAP, ziyaretçileri için tam bir kültür şölenine dönüşecek. Sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşlar bünyesinde yer alan yazarlar da İzmirli kitapseverlerle buluşacak. Temanın “Sinema ve Edebiyat” olarak belirlendiği İZKİTAP’ta birbirinden değerli isimlerin katılacağı farklı konularda edebiyat ve sinema söyleşileri, şiir okumaları, yazar ve okur buluşmaları, film gösterimleri gerçekleştirilecek.



FUARIN ONUR KONUĞU HAKAN GÜNDAY

Yazar ve yayıncılarla kitapseverleri bir araya getirecek, sektörü buluşturacak İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu yazarı ise roman, dizi ve film senaryosu, oyun türlerinde eserleri olan, yurtiçi ve yurtdışında birçok prestijli ödülün sahibi Hakan Günday olacak. Okurları, Hakan Günday ile 26 Ekim günü saat 14.30’da düzenlenecek söyleşide bir araya gelip kitaplarının yanı sıra Şahsiyet, Müslüm, Daha gibi film ve dizi senaryoları hakkında sohbet etme imkânı bulacak.



AMERİKALI YAZAR ADAM FAWER DE GELECEK

ABD'li ünlü yazar Adam Fawer, İzmir Kitap Fuarı’nda yeni kitabı "Mobius" ile okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. “Olasılıksız” ve “Empati” gibi eserleriyle dünyada ve ülkemizde büyük bir hayran kitlesi edinen Adam Fawer, sürükleyici ve bilimsel temalı kurgularıyla tanınıyor. Fawer, 27 Ekim günü saat 15.00’te Tarık Dursun K. Salonu’nda Algan Sezgintüredi moderatörlüğünde düzenlenecek söyleşi ve imza günü etkinliği ile okurlarıyla buluşacak.





FUARA KATILACAK İSİMLER

İZKİTAP’ta; Adam Fawer, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Ümit, Akın Ersoy, Ali Mahir Başarır, Altan Öymen, Ayşe Kulin, Behçet Yalın Özkara, Canan Tan, Çağan Irmak, Ercan Kesal, Emrah Serbes, Erol Mütercimler, Ersin Doğer, Hidayet Karakuş, İlker Başbuğ, İnci Aral, Saygı Öztürk, Somer Sivrioğlu, Şermin Yaşar, Şükrü Erbaş, Töre Sivrioğlu, Tuğrul Keskin, Umut Sarıkaya, Varol Yaşaroğlu, Yılmaz Aslantürk (Otisabi), Yoshinori Moriwaki’nin de aralarında yer aldığı isimler hem söyleşiler hem imza etkinliği hem de yeni kitap tanıtımları ile okuyucuları ile buluşacak.