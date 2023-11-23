İzlanda 1200 derecelik lavları volkan duvarı ile durduracak

İzlanda'nın güneyinde büyük bir yanardağ patlaması beklenirken, bölgede haftalardır süren on binlerce sarsıntıya her geçen saat yenileri ekleniyor.

Yetkililerin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Fagradalsfjall yanardağının bulunduğu bölgede 900 deprem kaydedildi. Erimiş kayaların yeryüzüne çıkarak yerleşim yerlerini ve bir jeotermal elektrik santralini vurma tehlikesine karşı ise hafta sonu yaklaşık 4 bin kişi tahliye edildi.

'VOLKAN DUVARI' YAPIYORLAR

Volkanik patlamalara önlem almak isteyen İzlanda, devasa ‘volkanik duvar’ oluşturuyor. İzlandalı yetkililer, beklenen bir patlama meydana gelmesi durumunda lav akışını yönlendirmek için Grindavik kasabası ve yakınındaki bir elektrik santralinin çevresine toprak duvarlar inşa ediyor.

İzlandalı yetkililer, birkaç haftadır Grindavík kasabasında ortaya çıkan volkanik bir patlama durumunda lavlara su pompalama planını da düşündüklerini açıkladılar.

Yetkililer suyu, İzlanda'nın güney Reykjanes yarımadasındaki 4.000 kişilik balıkçı limanını korumak amacıyla lav akışını soğutmak ve yönlendirmek için kullanacaklarını belirttiler.