İzlanda-Türkiye maçı ertelenecek mi? Gözler bu akşam yapılacak toplantıda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzlanda-Türkiye maçı ertelenecek mi? Gözler bu akşam yapılacak toplantıda

A Milli Takım’ın İzlanda’ya karşı oynayacağı maç öncesi erteleme ihtimali gündeme geldi. Gözler, bugün yapılacak toplantıya çevrildi.

A Milli Takım’ın İzlanda’ya karşı oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Milli Takım’ın deplasmanda oynayacağı maçın ertelenme ihtimali gündeme geldi.

İzlanda basınında çıkan habere göre maçın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı’da don tehlikesi bulunuyor. Maçın oynanacağı stadın altında ısıtma bulunmaması nedeniyle zeminin donma tehlikesi bulunduğu belirtiliyor. Zeminin sıcak tutulması için sahanın üzerine kumaş serildi.

İzlanda basını, UEFA yetkililerinin dün öğleden sonra İzlanda Futbol Federasyonu ve saha yetkilileri ile toplantı yaptığını yazdı. Toplantıda bir erteleme kararı çıkmasa da gözler bu akşam yapılacak toplantıya çevrildi. Bu akşam yapılacak toplantıda maçla ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor. Maçın ertelenmesi durumunda en geç Salı günü oynanacağı belirtiliyor.

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