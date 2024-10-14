İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları devam sürüyor. A Milli Takım, İzlanda deplasmanına çıkıyor. Futbolseverler de UEFA Uluslar B Ligi 4. grup maçı olacak karşılaşmanın yayın bilgileri için arama motorlarına giriyor.

Peki, İzlanda-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Uluslar Ligi İzlanda-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Saat kaçta, ne zaman?

UEFA Uluslar B Ligi 4. grup maçı olacak karşılaşmanın yayın bilgileri arama motorlarında futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

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Kendi evindeki karşılaşmada rakibini 3-1 yenen Türkiye’nin şimdi ki hedefi ise deplasmanda 3 puan alarak liderliğini sürdürüp avantajını devam ettirmek.

Öte yandan futbolseverler de karşılaşmanın hangi kanaldan ve şifresiz olup olmayacağını arama motorlarından araştırmaya başladı.

PEKİ, İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Uluslar Ligi İzlanda-Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman? İşte güncel UEFA Uluslar B Ligi 4. grup puan tablosu...

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İzlanda - Türkiye maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı izlenebilecek.

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Karşılaşma 14 Ekim 2024 Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. GERİYE SON 2 MAÇ KALDI İzlanda ile oynanacak maç sonrası UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta Kasım ayı içerisinde A Milli Takım, Galler, ve Karadağ ile maç oynayacak.

Türkiye, Galler ile kendi evinde, Karadağ ile ise deplasmanda oynanacak olan karşılaşmaların ardından UEFA Uluslar Ligi’ni tamamlayacak.

2024-25 UEFA ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN TABLOSU

Türkiye: 7 Puan

Galler: 5 Puan

İzlanda: 4 Puan

Karadağ: 0 Puan

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