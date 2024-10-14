Deniz Gül A Milli Takım’da oynayacak mı? TFF’den açıklama geldi

Porto’nun İsveç asıllı oyuncusu Deniz Gül’ün hangi milli takımı tercih edeceği belirsizliğini koruyor. Daha önce İsveç U21 takımında forma giyen Gül’ün A Milli Takım’a kazandırılması için görüşmeler sürüyor.

TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı’dan Deniz Gül’ün son durumu ile ilgili açıklama yaptı. Kazancı, görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Deniz Gül ile görüştüklerini ve oyuncuya milli formayı giydirmek istediklerini aktaran Kazancı, "Değerli bir oyuncu. Mevki olarak da tartışmaların odağında olan bir mevkide, 9 numarada oynuyor. Deniz, teknik ekibimizin de çok incelediği, beğendiği bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Deniz Gül'ün de A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek istediğini belirten Kazancı, "Kendi gönlü de var, bu işler inşallah son dakikada değişmez. Belli olmaz tabii ki bir takım çalışmalarımız var, evrak işleri var. Sonrasında umuyoruz ki kendisi en yakın zamanda milli formamıza kavuşacak" dedi.

Deniz Gül'ün dışında başka oyuncuları da milli takıma kazandırmak istediklerinin altını çizen Kazancı, "Sadece Deniz değil, başka oyuncular da var. Her mevkide rekabeti arttırmak derdindeyiz. Hem buradaki ambiyansı korumak hem de en iyileri havuzu genişleterek takımımıza kazandırmak en büyük arzumuz" şeklinde konuştu.