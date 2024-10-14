İzlanda'da ilk gol erken geldi

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İzlanda'da ilk gol erken geldi

A Milli Futbol Takımımız İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Maçın 2. dakikasında Oskarsson, topu ağlara gönderdi.

UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye, İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Maçın 2. dakikasında Oskarsson, topu ağlara gönderdi. Milli takımımız böylece 1-0 geriye düştü.

MAÇ ERTELENECEKTİ

İzlanda ile Türkiye maçının oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nın maç saatinde don tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti. Stadyumda sulama çalışması yapılarak zeminin yumuşatılması için çalışmalar yapılmıştı. Ardından yapılan açıklamada maçın oynanacağı ve herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı duyurulmuştu.

Türkiye’nin ilk 11’i: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, İrfan Can, Kerem, Kenan.

İzlanda’nın Türkiye Maçı 11’i:

Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gudmundsson, Oskarsson, Tomasson, Anderson, Gretarsson, Traustason, Gudjohnsen, Ellersson

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