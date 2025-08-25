İzlanda’da üretici fiyatlarında hafiflendi

İzlanda’da üretici fiyat endeksi, Temmuz 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 oranında düşüş gösterdi. Bu, bir önceki ayda kaydedilen %1,5’lik düşüşe kıyasla daha ılımlı bir gerileme olarak değerlendiriliyor. Ülke ekonomisindeki bu hafif toparlanma, özellikle metal sektörü ve ihracat ürünlerinde görülen yavaşlayan fiyat düşüşlerinden kaynaklanıyor. Ekonomistler, bu verilerin İzlanda’nın ekonomik dinamiklerinde olası bir iyileşme sinyali verdiğini belirtiyor.

METAL VE İHRACAT SEKTÖRÜNDE DÜŞÜŞ YAVAŞLADI

Temmuz ayında metal sektöründe fiyatlar, bir önceki yıla göre %10,7 oranında geriledi. Ancak bu oran, Haziran 2025’teki %13,4’lük düşüşe kıyasla daha düşük bir kayıp olarak dikkat çekiyor. Benzer şekilde, ihracat ürünlerinde fiyat düşüşü %3,6’ya gerileyerek Haziran’daki %4,7’lik düşüşten daha olumlu bir tablo çizdi. Deniz ürünleri hariç ihraç edilen ürünlerde ise fiyat düşüşü %10,8 olarak gerçekleşti; bu, bir önceki ayki %12,7’lik gerilemeye göre iyileşme anlamına geliyor. İzlanda’nın ihracat odaklı ekonomisi için bu veriler, dış ticaretteki olumsuz baskının azaldığını gösteriyor.

GIDA VE YEREL ÜRÜNLERDE FİYAT ARTIŞI

Üretici fiyatlarındaki düşüş eğilimine karşın, gıda üretiminde fiyatlar Temmuz’da %9,2 artarak Haziran’daki %8,7’lik artışın üzerine çıktı. Yerel piyasada satılan ürünlerde de fiyatlar %6,5 yükselerek bir önceki aydaki %6,2’lik artışa göre daha güçlü bir performans sergiledi. Bu artışlar, iç talebin canlanmaya başladığını ve tüketicilerin temel ihtiyaç ürünlerine yönelik harcamalarının devam ettiğini ortaya koyuyor. Özellikle gıda sektörü, İzlanda’nın ekonomik istikrarında önemli bir rol oynuyor.

DENİZ ÜRÜNLERİ VE DİĞER SEKTÖRLERDE DURUM

Deniz ürünleri, İzlanda ekonomisinin belkemiği sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak Temmuz’da bu sektörde fiyat artışı %10,0 ile Haziran’daki %10,3’lük orana göre bir miktar yavaşladı. Diğer imalat sanayilerinde ise fiyatlar %4,7’lik düşüşle sabit kaldı. Aylık bazda ise üretici fiyatları Temmuz’da %0,1 artarak Haziran’daki %0,6’lık düşüşü tersine çevirdi. Bu, kısa vadeli ekonomik göstergelerde pozitif bir hareket olarak yorumlanıyor.

EKONOMİK GÖRÜNÜM VE BEKLENTİLER

İzlanda Merkez Bankası ve ekonomi uzmanları, üretici fiyatlarındaki bu ılımlı toparlanmayı dikkatle izliyor. Ülkenin ihracata dayalı ekonomisi, küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı hassas bir yapıda. Metal ve deniz ürünleri gibi sektörlerdeki fiyat hareketleri, dış ticaret dengesini doğrudan etkiliyor. Öte yandan, gıda ve yerel ürünlerdeki fiyat artışları, iç piyasada talebin güçlü kaldığını gösteriyor. Uzmanlar, bu verilerin İzlanda’nın ekonomik politikalarında yeni düzenlemelere yol açabileceğini ve özellikle ihracat sektörüne yönelik desteklerin artabileceğini öngörüyor.