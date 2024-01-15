İzlanda'da yanardağ patladı evler küle döndü. Lavlar kasabaya dere gibi aktı

İzlanda aylardır yaşanan depremler ve beraberinde gelen yanardağ patlamalarıyla mücadele ediyor.

Son olarak ülkenin güneybatısında patlayan bir yanardağ, küçük bir balıkçı kasabası olan Grindavik’i tehdit ediyor.

Yanardağın patlamasıyla birlikte kasabaya doğru akan lavların 3 evi kül ettiği, herhangi bir ölüm vakasının ise yaşanmadığı bildirildi.

İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir, yanardağ patlaması ve kasabaya ulaşan lavlar için "çok ciddi bir durum" olduğunu söylerken ‘kara bir gün’ yakıştırması yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan, Grindavik kasabasının altyapısının büyük tehlike altında olduğunu ancak daha önce tahliye edildiği için herhangi bir canlıya dair olumsuzluğun yaşanmadığını da vurguladı.

Aynı yanardağ daha önce de patlarken, ikinci bir patlama bekleyen yetkililer lavlardan kasabayı korumak için duvarlar örmüşlerdi. Ancak bu duvarların da lavları durduramadığı açıklandı.

Son yaşanan patlamadan havayolu trafiğinin etkilenmediği bildirilirken, sismik hareketliliğin devam ettiği ve yanardağ ülkesi olan İzlanda’nın gelecek dönemde de yanardağ patlamalarına şahit olabileceği yorumları uzmanlar tarafından yapıldı.

İzlanda’nın deprem ve volkan bölgesi olmasının, ülkede 33 tane yanardağın bulunması da bu yorumların yapılmasında etkili olduğu bildirildi.