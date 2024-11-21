İzlanda'daki yanardağ bir yılda yedinci kez patladı

İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağın bu yıl 7. defa patladığı bildirildi.

İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamada, Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağda dün yeniden patlama yaşandığı belirtildi. Şiddeti Ağustos'takinden daha düşük olan patlamanın ardından yanardağ etrafında 3 kilometre uzunlukta bir çatlağın oluştuğu kaydedilen açıklamada, olayın havayolları için tehdit oluşturmadığı bilgisi paylaşıldı.

7. VOLKANİK FAALİYET

Yetkililer, Grindavik kenti de dahil bazı bölgelerdeki gaz emisyonları konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan, bölgedeki yaklaşık 50 konut sakini tahliye edildi. Söz konusu patlamanın bir sene içinde bölgedeki 7. volkanik faaliyet olduğu belirtiliyor.