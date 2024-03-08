İzlandalı işçiler lavları böyle durdurmaya çalıştı. Canlarını hiçe saydılar

İzlanda'nın güneybatısında bulunan yanardağ, en son Aralık ayında faaliyete geçişti. Yerel yetkilierin açıklamalarına göre, yanardağ üçüncü defa faaliyete geçti. İzlanda’nın Reykjanes yarımadasında 2021'den bu yana yaşanan altıncı patlamada lavların 80 metre yüksekliğe kadar püskürdüğü kaydedildi.

14 Ocak'ta başlayan bir önceki patlama yaklaşık iki gün sürmüş, lavlar yaklaşık 4 bin nüfuslu Grindavik balıkçı kasabasının tahliye edilmesine yol açmıştı. Şu anda yaşanan lav akışı da ülkenin en büyük turistik merkezlerinden biri olan Blue Lagoon kaplıcasının tahliye edilmesine sebep oldu.

İzlandalı yetkililer kasım ayında, yanan lav akıntılarını evlerden ve kritik altyapıdan uzaklaştırmaya yardımcı olabilecek bentler inşa etmeye başlamıştı.