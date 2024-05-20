İzledikleri çizgi film kapatılınca sinirlenen köpekler güldürdü

Yatak odasında yatağa uzanmış bir şekilde çizgi film izleyen köpeklerin keyfi, sahipleri tarafından bozulunca ortaya komik anlar çıktı. Köpeklerin tepkisini merak eden adam, elindeki kumandayla televizyonu kapattı. Bunun üzerine sinirlenen köpeklerden biri havlamaya başlarken diğeri ise sahibinin yanına gitti.

Köpeklerinin bu sevimli ve sinirli halleri karşısında dayanamayarak televizyonu tekrar açan adam, köpeklerinin rahatlayıp tekrar yatağa çıktıklarını ve keyiflerine kaldıkları yerden devam ettiklerini gördü. Ancak bu keyif uzun sürmedi çünkü sahipleri köpeklerinin daha fazla sinirlendirmek isteyerek televizyonu bir kez daha kapattı.

Televizyonu tekrar kapatan adam, yeniden köpeklerin sinirli tepkileriyle karşılaştı. Havlayarak sahiplerine ikaz eden köpekler, en sonunda zafere ulaştı. Televizyonun tekrar açılmasıyla birlikte çizgi filmlerine kaldıkları yerden devam eden köpeklerin, bir yandan da sürekli televizyonu kapatıp kapatmayacağını anlayabilmek için sahiplerini kontrol etmeleri izleyenleri güldürdü. Bu anlar, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük ilgi topladı ve birçok kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.