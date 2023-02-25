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Kızılcık Şerbeti dizisinde zorla imam nikahı kıyıldı. İzleyiciler çileden çıktı

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde sevgilisi Umut'a kaçmaya çalışan Nursema, tanımadığı bir kişiyle zorla imam nikahı kıyılarak evlendirildi. Kısa sürede gündem olan sahnenin ardından sosyal medyada dizi ve kanala tepki yağmaya başladı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 14:35
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İzleyicilerden tepki yağdı. Kızılcık Şerbeti dizisinde zorla imam nikahı kıyıldı

Kızılcık Şerbeti dizisinde zorla imam nikahı kıyıldı. İzleyiciler çileden çıktı
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Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç'un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi, dün akşam 16. bölümüyle ekrana geldi. Nursema'ya zorla imam nikahı kıyıldığı sahne ise diziye damga vurdu.

NURSEMA'YA ZORLA İMAM NİKAHI KIYILDI

Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Nursema, ailesinin onay vermediği sevgilisi Umut'la kaçmak için hazırlık yaptı. Evden çıkacağı esnasında karşısında kardeşleri, arkasında da annesini gören Nursema büyük bir şok yaşadı.

Abdullah ise kızını arkadaşının hiç tanımadığı oğluyla evlendirmek için eve hoca çağırdı. Ailesinin zoruyla eve dönen Nursema, salonda kendisini bekleyen cami hocası ve müstakbel eşini görünce büyük bir yıkım yaşadı. Nursema, hiç tanımadığı bir adam tarafından ailesinin zoruyla imam nikahıyla evlendi.

SAHNEYE TEPKİ YAĞIYOR

Dizideki sahne kısa sürede Twitter'ın gündemine oturdu. Nursema'yı oynayan Ceren Karakoç, oyunculuk performansıyla alkış toplarken diziye tepki yağdı. Sahnenin dini değerlere uygun olmadığını söyleyen kullanıcılar, "Senaryolarınızı gözde geçirin. İslamiyet'i yobazlaştırıyorsunuz" ve "Göz göre göre adetlerimiz bilinçaltında karalanıyor" yorumları yapıldı.

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