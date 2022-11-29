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Dünya Kupası'nda TRT'deki rezillikler bitmiyor: İzleyicileri çıldırttılar

Dünya Kupası'nda Portekiz-Uruguay maçına TRT spikerinin maç anlatımı gündem oldu.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 13:39
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İzleyicileri çıldırttılar. Dünya Kupası'nda TRT'deki rezillikler bitmiyor

Dünya Kupası'nda TRT'deki rezillikler bitmiyor: İzleyicileri çıldırttılar
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Katar'daki Dünya Kupası'nı ekranlara getiren TRT, yayıncılığın ne kadar kötü yapılabileceğinin adeta dersini veriyor!

Daha önce frekans değiştiriyoruz diye bazı maçları futbolseverlere izletemeyen TRT, bu kez de dizi anonslarıyla izleyicileri çıldırttı.

Dün akşam ekrana gelen maçlarda en önemli pozisyonlarda bile sürekli maçı anlatan TRT spikerleri yeni başlayacak dizilerin uzun uzun tanıtımlarını yaptı.

O sırada olan pozisyonlar es geçilirken, futbolseverler bu uygulamaya büyük tepki gösterdi.

Özellikle kıran kırana geçen Portekiz-Uruguay maçında anonslar sürekli tekrarlandı.

 

 

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Gokhan
29.11.2022 14:07
Secim öncesi insanları zehirlemek için uydurulan diziler..Yandas dizi oyuncuları zengin oldu olmayanda devam edecekler..Maci anlatmayıp dizi var diyen spikerce emir kulu napsin  
 
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