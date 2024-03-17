İzmir 13 yıl sonra Sultanlar Ligi'ne döndü. Bu gurur Aras Kargo'nun

Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nın ikinci gün sonuçlarının ardından Aras Kargo Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

Aras Kargo, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda düzenlenen KFC Kadınlar 1. Ligi'nde final etabında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek Sultanlar Ligi'ne yükseldi.

Aras Kargo, Karşıyaka'nın 2011 yılında düşmesiyle İzmir'e 13 yıl sonra Sultanlar Ligi'ne dönüş sevinci yaşattı.

Aras Kargo'nun kulüp başkanı Utku Ayyarkın, "Bugün, Aras Kargo Spor Kulübü ve voleybol adına tarihi bir an. Cumhuriyetimizin 100'üncü, kuruluşumuzun ilk yılında, Sultanlar Ligi'ne çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli takımlar seviyesinde 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek için çıktığımız bu yolda, aldığımız bu başarı, ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın kanıtıdır. Kendi takımımızla Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz için şimdiden çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.