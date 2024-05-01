İzmir açıklarında 60 kaçak göçmen ölümden döndü

Sahil Güvenlik'ten kaçak göçmen kurtarma operasyonu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gelen bilgi üzerine İzmir Dikili açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu tespit edildi. Bölgeye hareket eden ekipler, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itildikleri belirlenen iki can salında 15'i çocuk 41 kaçak göçmeni karaya çıkararak, kurtardı.

Aynı bölgeden gelen ikinci bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri kaçak göçmenlerle dolu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiğini tespit etti. 7'si çocuk 19 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince bota alınarak, kurtarıldı. Kaçaklar daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüne götürülerek, teslim edildi.