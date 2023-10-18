İzmir açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, 103 göçmen yakalandı

Kurtarılan ve yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yunanistan Geri İtti, Sahil Güvenlik Kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında, can salı ve lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 78 düzensiz göçmeni kurtardı.

Lastik Botlarda 103 Göçmen Yakalandı

Yine, Menderes, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıkların görevli Sahil Güvenli Mobil Radarı tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botlardaki 103 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenlerin işlemleri için karakola götürüldü.