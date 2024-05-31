İzmir açıklarında 89 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: AA
İzmir açıklarında 89 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Urla, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında son yapılan operasyonlarda 89 düzensiz göçmen yakalanırken, 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ve Çeşme açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan iki bottaki 16'sı çocuk olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, bu operasyonda göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi de yakalandı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da benzer bir durum yaşandı. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede tespit edilen bir grup düzensiz göçmeni durdurarak, 15'i çocuk toplam 34 kişiyi yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle operasyon yapıldı ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi karada yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı bölgede, can salı ve bot içerisinde tespit edilen göçmenler için de Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Operasyon sonucunda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17'si çocuk olmak üzere toplam 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İlgili Haberler
Bu işlemler artık ücretsiz yapılacak. Duyanlar soluğu Nüfus Müdürlüğünde alıyor
Altın yatırımcısını yıkan haber. Bu uygulama resmen yasaklandı
Son Haberler
Muğla açıklarında deprem Gündem
Muğla açıklarında deprem
TBMM'de tasarruf tedbirleri genişliyor! Audi yerine Togg, özel hastane yerine devlet Gündem
TBMM'de tasarruf tedbirleri genişliyor! Audi yerine Togg, özel hastane yerine devlet
Ünlü sucuk markası apar topar raflardan kaldırılıyor! Müşterilere para iadesi yapılacak Yaşam
Ünlü sucuk markası apar topar raflardan kaldırılıyor! Müşterilere para iadesi yapılacak
Piyasalarda gün sonu verileri açıklandı Ekonomi
Piyasalarda gün sonu verileri açıklandı
Avrupa Birliği Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkıyor Ekonomi
Avrupa Birliği Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkıyor
Nijerya ordusu 640 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Dünya
Nijerya ordusu 640 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Araç alacaklar dikkat. Bir masraf daha çıktı Otomotiv
Araç alacaklar dikkat. Bir masraf daha çıktı