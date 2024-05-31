İzmir açıklarında 89 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ve Çeşme açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan iki bottaki 16'sı çocuk olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, bu operasyonda göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi de yakalandı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da benzer bir durum yaşandı. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede tespit edilen bir grup düzensiz göçmeni durdurarak, 15'i çocuk toplam 34 kişiyi yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle operasyon yapıldı ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi karada yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı bölgede, can salı ve bot içerisinde tespit edilen göçmenler için de Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Operasyon sonucunda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17'si çocuk olmak üzere toplam 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.