İzmir açıklarında 92 düzensiz göçmen yakalandı, 69'u kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Urla açıklarında Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu düşünülen1 kişi yakalandı.

Dikili ilçesi Hayratlı Koyu mevkisinde ise görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek ekipleri tarafından karada düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından, bölgedeki 10'u çocuk olmak üzere 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında da Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 27'si çocuk olmak üzere 56 düzensiz göçmen yakalandı.

69 GÖÇMEN KURTARILDI

Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası sebebiyle sürüklendiği ve yardım istediği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Ekipler tarafından 20'si çocuk olmak üzere 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme açıklarında ise bir botta düzensiz göçmen olduğu öğrenilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5'i çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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