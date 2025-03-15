İzmir açıklarında kaçak göçmenler yakalandı

Kaynak: İHA
İzmir açıklarında kaçak göçmenler yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 19 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mart saat 22.05'te, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

17 Afganistan, 2 Mısır uyruklu kaçak göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Son Haberler
Eski Beşiktaşlı Karius maça damga vurdu! 1 dakikada 2 gol geldi
Eski Beşiktaşlı Karius maça damga vurdu! 1 dakikada 2 gol geldi
İstanbul’da kargo gemisi karaya oturdu! Ekipler harekete geçti
İstanbul’da kargo gemisi karaya oturdu! Ekipler harekete geçti
Sanatın küllerinden doğuşu! Unutulan hazineler bulundu
Sanatın küllerinden doğuşu! Unutulan hazineler bulundu
İki arkadaştan sokak canlarına iyilik projesi
İki arkadaştan sokak canlarına iyilik projesi
Serdar Dursun’un takımı için yaptığı benzetme olay oldu
Serdar Dursun’un takımı için yaptığı benzetme olay oldu