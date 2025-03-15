İzmir açıklarında kaçak göçmenler yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mart saat 22.05'te, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.
17 Afganistan, 2 Mısır uyruklu kaçak göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.