İzmir Barosu: Laikliğin yılmaz savunucularıyız

Kaynak: Cumhuriyet
İzmir Barosu: Laikliğin yılmaz savunucularıyız
İzmir Barosu, laiklik ilkesinin Anayasa’da yer almasının 87. yıldönümü kapsamında bir bildiri yayımladı. Bildiride, Cumhurbaşkanının şeriatı savunduğu açıklamaları anımsatılarak “Laikliğin yılmaz savunucuları olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şeriatı savunan açıklamalarına bir tepki de İzmir Barosu’ndan geldi. İzmir Barosu 5 Şubat Laikliğin Anayasa’ya konulmasının 87. yıl dönümü kapsamında “Laiklik; Demokrasinin, İnsan Haklarının, Din ve Vicdan Özgürlüğünün En Önemli Güvencesidir” başlıklı bir bildiri yayınladı.

İzmir Barosu üyeleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılında yaptığı, " Din düşüncesi vicdani olduğundan Cumhuriyet, din düşüncelerini devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutmayı, milletimizin çağdaş uygarlık yolunda ilerlemesinde başlıca başarı koşulu görür.” sözlerini hatırlattı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu vurgulandı.

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“LAİKLİĞİ SAVUNMAK ÖNEMLİDİR”

Laikliği her zaman savunacaklarının altını çizen açıklamada, “Devletin bu temel ilkelerinin, muktedirler tarafından yıllar içinde birer birer ihlal edilmesi sonucunda, ülkemizde artık ne demokrasinin ne de sosyal hukuk devletinin varlığından söz edebiliyoruz. Sıklıkla vurguladığımız üzere; siyasal iktidarın temsilcilerinin, toplumsal yaşamı dini esaslara göre şekillendirme hedefi apaçık ortadadır.” İfadelerine yer verildi.

Yetkililerin, şeriatı savunduğu, protesto gösterilerinde hilafet çağrısının yapıldığı ve kamu yönetiminin cemaatlere ve tarikatlara teslim edildiği günlerde, laikliği savunmanın öneminin anlatıldığı bildiride, “ 5 Şubat 1937'de, laiklik ilkesinin Anayasamızda yerini almasının 87. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin, cumhuriyet değerlerinin ve laikliğin yılmaz savunucuları olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Yaşasın Laik Cumhuriyet! Yaşasın Laik Türkiye!” denildi.

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