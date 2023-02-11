﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem için arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, İzmir Barosu'ndan da bir uyarı geldi.

Baro açıklamasında: "06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve diğer illeri etkileyen deprem felaketi neticesinde yıkılan binalara ilişkin delil tespitinin yapılması ve yıkılan binalardan karot örneklerinin ivedilikle alınması zorunludur.

Binalardan örnek alınmadan enkaz kaldırılması halinde buna izin veren tüm yetkililerin sorumluluğunun doğacağını hatırlatıyoruz." dedi.