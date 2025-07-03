İzmir Büyükşehir'e operasyon diye servis edildi! Görüntüler arşiv çıktı

İzmir’de CHP’lilere yönelik operasyona dair paylaşılan polis araçları videosu, eski operasyonlara ait çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (İzBB) yönelik "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda önceki dönem Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında olduğu157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başta Tunç Soyer olmak üzere gözaltı anları ise basına servis edildi.

Ajanslara servis edilen görüntülerde onlarca polis aracının yan yana dizildiği görüldü. Dronla kaydedilmiş dikkat çeken görüntülerin ise 22 Ekim tarihinde Aliağa'da gerçekleştirilen gümrük ekiplerinin operasyonuna ait olduğu anlaşıldı. Aynı görüntülerin İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün Instagram sayfasından Ekim 2024 tarihinde paylaşıldığı ortaya çıktı.