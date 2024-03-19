İzmir İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

İZMİR İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

ALİAĞA

BERGAMA

ÇEŞME

GAZİEMİR

KARŞIYAKA

KONAK

ÖDEMİŞ

TORBALI

BALÇOVA

BEYDAĞ

ÇİĞLİ

GÜZELBAHÇE

KEMALPAŞA

MENDERES

SEFERİHİSAR

URLA

BAYINDIR

BORNOVA

DİKİLİ

KARABAĞLAR

KINIK

MENEMEN

SELÇUK

BAYRAKLI

BUCA

FOÇA

KARABURUN

KİRAZ

NARLIDERE

TİRE

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.