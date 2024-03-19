İzmir İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
İZMİR İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
ALİAĞA
BERGAMA
ÇEŞME
GAZİEMİR
KARŞIYAKA
KONAK
ÖDEMİŞ
TORBALI
BALÇOVA
BEYDAĞ
ÇİĞLİ
GÜZELBAHÇE
KEMALPAŞA
MENDERES
SEFERİHİSAR
URLA
BAYINDIR
BORNOVA
DİKİLİ
KARABAĞLAR
KINIK
MENEMEN
SELÇUK
BAYRAKLI
BUCA
FOÇA
KARABURUN
KİRAZ
NARLIDERE
TİRE
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.