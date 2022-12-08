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İzmir İzdoğa personel alacak

İzmir İzdoğa, bünyesinde Tekniker, Harita Mühendisi, Büro Personeli ve Çağrı Operatörü olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 15:19
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İzmir İzdoğa personel alacak

İzmir İzdoğa personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzdoğa, bünyesinde Tekniker, Harita Mühendisi, Büro Personeli ve Çağrı Operatörü olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.

TEKNİKER KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Herhangi bir sağlık problemi bulunmaması

Adli sicil kaydı bulunmaması

Üniversitelerin Patoloji Laboratuvar Teknikerliği bölümünden mezun olması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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