İzmir İzdoğa personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzdoğa, bünyesinde Tekniker, Harita Mühendisi, Büro Personeli ve Çağrı Operatörü olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.
TEKNİKER KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Herhangi bir sağlık problemi bulunmaması
Adli sicil kaydı bulunmaması
Üniversitelerin Patoloji Laboratuvar Teknikerliği bölümünden mezun olması
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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