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İzmir İzelman işçi alacak

İzmir İzelman, bünyesinde yolcu otobüs şoförü olarak istihdam etmek üzere 9 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 13:43
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İzmir İzelman işçi alacak

İzmir İzelman işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzelman, bünyesinde yolcu otobüs şoförü olarak istihdam etmek üzere 9 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak

En az ortaokul mezunu olmak

Askerlik hizmetini tamamlamış ya da askerlik hizmetinden muaf olmak

Tercihen 1 yıl süreyle otobüs kamyon veya çekici kullanmış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 sayfalık özgeçmiş

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