İzmir İzelman işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzelman, bünyesinde yolcu otobüs şoförü olarak istihdam etmek üzere 9 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak
En az ortaokul mezunu olmak
Askerlik hizmetini tamamlamış ya da askerlik hizmetinden muaf olmak
Tercihen 1 yıl süreyle otobüs kamyon veya çekici kullanmış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 sayfalık özgeçmiş
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