﻿İzmir İzfaş 4 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, bünyesinde halkla ilişkiler görevlisi olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI



1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Üniversite öğrencisi ve/veya üniversite mezunu

3- Esnek çalışma saatlerine uygun

4- Prezantabl

5- Affa Uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın ihlaline ilişkin ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 Sayfalık fotoğraflı özgeçmiş.