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İzmir İztarım Eğitim Kurumları 46 işçi alacak

İzmir İztarım Eğitim Kurumları, bünyesinde kasap, büro personeli, şoför, mekanik bakım teknikeri, kasiyer, uht süt operatörü, engelli temizlik görevlisi ve kazan teknikeri olarak istihdam etmek üzere 46 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:50
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İzmir İztarım Eğitim Kurumları 46 işçi alacak

İzmir İztarım Eğitim Kurumları 46 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre, İzmir İztarım Eğitim Kurumları, bünyesinde kasap, büro personeli, şoför, mekanik bakım teknikeri, kasiyer, uht süt operatörü, engelli temizlik görevlisi ve kazan teknikeri olarak istihdam etmek üzere 46 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Ocak 2023 olarak açıklandı.

KASAP KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Et ve et ürünleri işletmeciliği sertifikasına sahip

Hijyen belgesine sahip olmak

En az ilgili alanda 1 yıllık deneyim sahibi olmak

En az ilkokul mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş 

KAZAN TEKNİKERİ KADROSU MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

Temel düzeyde MS Office kullanabilen

Buhar kazanı opt belgesine sahip olmak

En az lise mezunu

Scada ekranında sistem takibi yapabilmek ve saha kontrolleri yapabilmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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