İzmir İztarım Eğitim Kurumları 46 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre, İzmir İztarım Eğitim Kurumları, bünyesinde kasap, büro personeli, şoför, mekanik bakım teknikeri, kasiyer, uht süt operatörü, engelli temizlik görevlisi ve kazan teknikeri olarak istihdam etmek üzere 46 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Ocak 2023 olarak açıklandı.
KASAP KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Et ve et ürünleri işletmeciliği sertifikasına sahip
Hijyen belgesine sahip olmak
En az ilgili alanda 1 yıllık deneyim sahibi olmak
En az ilkokul mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
KAZAN TEKNİKERİ KADROSU MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Temel düzeyde MS Office kullanabilen
Buhar kazanı opt belgesine sahip olmak
En az lise mezunu
Scada ekranında sistem takibi yapabilmek ve saha kontrolleri yapabilmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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