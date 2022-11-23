İzmir Karaburun Belediyesi 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir Karaburun Belediyesi bünyesinde Büro İşçisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Kasım 2022 olarak açıklandı.
GÖRÜŞME MÜLAKAT BİLGİLERİ
Yer: Karaburun Belediyesi
Tarih: 28.11.2022
Saat: 08:30
MÜRACAAT KOŞULLARI
Karaburun'da ikamet ediyor olmak
28/04/2018 tarih ve 11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddede belirtilen şartları taşıyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
İkametgah belgesi
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