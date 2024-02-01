İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü

İzmir’de Kemeraltı Çarşısı’nda yer alan Kızlarağası Han’ı karşısındaki hediyelik eşya dükkanının ikinci katında, henüz nedeni tespit edilemeyen bir yangın başladı. Yan taraftaki dükkanlara da sıçrayan alevler 4 dükkanı da sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yangının beraberinde bölgeden yoğun dumanlar yükselirken birçok iş yeri de boşaltıldı.

KEPENKLER KESİLEREK MÜDAHALE EDİLDİ

Diğer taraftan, yangının yayıldığı bazı işyerlerinin kepenklerinin kapalı olması nedeniyle, itfaiye ekipleri kepenkleri keserek yangına müdahalede bulundu. Bölgede yaşanabilecek herhangi bir patlama ihtimaline karşı da polis ve zabıta ekipleri güvenlik tedbirleri aldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

“YANGINDAN ÇOK GÜNDEM SİGORTA”

Yangına ilişkin konuşan Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Kemeraltı’nın en büyük korkusu bu yangınlar. Yangının gündüz çıkması bizim için maalesef bir avantaj. Buna seviniyoruz. Giriş yollarına denk gelmesi çok önemli. Araçların giremediği sokaklar mevcut. Yangın sabah esnafımızın dükkanı açmasından itibaren parlamış. Ardından yan yana bulunan 3 tane dükkana ve arkaya sıçramış. Dükkanların çatısında ve eşyalarda büyük hasar oluştu. Yangınla ilgili geçtiğimiz ay bu bölgenin karşısında, itfaiyemize eğitim verdik ve yangın dolapları koydurmuştuk. İlk müdahaleyi esnaf yapsın diyorduk ama patlama ve o andaki stresle iş büyümüş. İçeride de plastik süs eşyaları var. Onlar da yangını çoğaltmış. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Fakat yangından çok gündem sigorta. Kemeraltı’nın sit alanı bölgesi olmasından dolayı birçok işyerine sigorta yatmıyor. Esnafımızın bu konuda oldukça mağduriyeti bulunuyor” dedi.

Kemeraltı’nda altyapıya yönelik adımlar atıldığını belirten Girgin, “Çok büyük adım atıldı ve 3 yıl daha sürecek. Yangına ilgili korumayı, her yaptığımız altyapıda, yeni yangın dolaplarıyla sağlamaya çalışıyoruz. Bu hayatın bir gerçeği. Önlemi almak da esnafımızın sorumluluğu. Deprem ve yangın bu tür tarihi alanlarda, göz ardı edilemeyecek bir durum. Çok daha farklı önlemlerin alınması gerekiyor. Bunlar da Belediye ve Valiliğin alacağı önlemlerle de sağlanabilir” diye konuştu.

Ekiplerin uzun süren çabaları neticesinde yangın kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.