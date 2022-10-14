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İzmir Konak’ta icradan satılık dükkan

T.C. İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından İzmir Konak'ta 15 m² dükkan mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 10:28
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İzmir Konak’ta icradan satılık dükkan

İzmir Konak’ta icradan satılık dükkan
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir İl, Konak İlçe, 7378 Ada, 1 Parsel, GÜZELYURT Mahalle, 5 Nolu Bağımsız Bölüm. KEMERALTI 1.ETAP KORUMA AMAÇLI REVİZYON İMAR PLANINDA, T-İ3 KÜÇÜK EL SANATLARININ DA YER ALABİLECEĞİ TİCARİ 3 KAT ALANI İÇİNDE OLDUĞU, ESKİ ESER BİTİŞİĞİ KONUMUNDA OLUP, KEMERALTI KENTSEL SİT VE 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA KALMAKTA OLDUĞUNDAN, HER TÜRLÜ İŞLEM İÇİN İZMİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKECEĞİ” belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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