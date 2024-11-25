İzmir körfezinde yoğun çalışma başladı

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca dere yataklarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun yağışlı geçen günlerin ardından İzmir Körfezi'ne açılan dere ağızlarında temizlik çalışmalarını arttırdı. Dere ağızlarında oluşturulan bariyerlerde biriken çöp ve atıkları iş makinaları ile toplayan ekipler, atıkların körfeze ulaşmasına engel oluyor.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün İzmir genelinde sürdürdüğü dere temizliği çalışmaları kapsamında 2024 yılı içinde yaklaşık 150 bin ton atık dere yataklarından çıkarıldı. Çalışmalar özellikle yağışlı dönemlerde Körfez'e açılan dere ağızlarında yoğunlaşıyor.