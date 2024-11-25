İzmir körfezinde yoğun çalışma başladı

Kaynak: İHA
İzmir körfezinde yoğun çalışma başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, yağışlı geçen günlerin ardından derelerden körfeze taşınan çöp ve atıkların temizlenmesi için çalışmaları başlattı.

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca dere yataklarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun yağışlı geçen günlerin ardından İzmir Körfezi'ne açılan dere ağızlarında temizlik çalışmalarını arttırdı. Dere ağızlarında oluşturulan bariyerlerde biriken çöp ve atıkları iş makinaları ile toplayan ekipler, atıkların körfeze ulaşmasına engel oluyor.

korfez-1.jpg

İZSU Genel Müdürlüğü'nün İzmir genelinde sürdürdüğü dere temizliği çalışmaları kapsamında 2024 yılı içinde yaklaşık 150 bin ton atık dere yataklarından çıkarıldı. Çalışmalar özellikle yağışlı dönemlerde Körfez'e açılan dere ağızlarında yoğunlaşıyor.

korfez-2.jpg

Son Haberler
Chip Wilson yeni yatırımdından 1,6 milyar dolar kâr etti
Chip Wilson yeni yatırımdından 1,6 milyar dolar kâr etti
Jonginho’nun hocasından Beşiktaş’a kötü haber. İngiliz basını duyurdu
Jonginho’nun hocasından Beşiktaş’a kötü haber. İngiliz basını duyurdu
Jeeno Thitikul şampiyon oldu, 4 milyon dolarlı cebe koydu
Jeeno Thitikul şampiyon oldu, 4 milyon dolarlı cebe koydu
Dünya devi Bosch'tan flaş karar. 10 bin çalışan şoke olacak
Dünya devi Bosch'tan flaş karar. 10 bin çalışan şoke olacak
Sakarya'da 20'ye yakın yol açıldı
Sakarya'da 20'ye yakın yol açıldı