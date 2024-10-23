İzmir Kültür Yolu Festivali 26 Ekim’de başlıyor

26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek İzmir Kültür Yolu Festivali süresince İzmir, geniş kapsamlı kültürel ve sanatsal etkinliklerle katılımcılarına dolu dolu bir program sunarak, 9 gün boyunca birbirinden farklı etkinlik ve deneyimlere ev sahipliği yapacak. İkinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan İzmir’de festival süresince konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle sanatseverler kültür sanatla buluşacak. Festival kapsamında şehrin çeşitli noktalarında bulunan 60’a yakın mekânda 300’den fazla etkinlikte sanatçılar İzmirlilerle bir araya gelecek. Düzenlenecek festival ile İzmir’in doğal güzellikleri ve tarihi değerleri daha da görünür ve bilinir kılınacak.

CUMHURİYET COŞKUSU FESTİVALDE YAŞANACAK

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıldönümünde, "Cumhuriyet Bayramı”na özel etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında tüm etkinlik alanlarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine yönelik düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşecek Murat Boz konseri ile bayram coşkusu doruğa çıkacak.

İZMİR KONSERLERLE COŞACAK

Festival süresince şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde İzmirliler doyasıya eğlenecek. Gündoğdu Meydanı’nda kurulacak ana sahnede; Bengü, Derya Uluğ, Can Bonomo, Murat Boz, Gazapizm, Fatma Turgut, Ziynet Sali, Ebru Yaşar ve Haluk Levent sevenleriyle bir araya gelirken farklı sanatçılar da çeşitli mekanlarda festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI

Şehrin farklı noktalarında dijital sanattan geleneksel sanata ilgi çekecek ve zihinlere kazınacak çeşitli sergiler de sanatseverleri ağırlayacak.

SANATLA DOLU İZMİR: SİNEMA, KONSER, OPERA, BALE VE TİYATRO

Halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpaze ile İzmirliler festival alanlarında sahne performansları ile buluşacak. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festivalde yer alacak.

SÖYLEŞİ, KONFERANS, ÇALIŞTAY VE DİĞER ETKİNLİKLER

Birçok önemli ve alanında başarılı isim birbirinden farklı konulardaki etkinliklerde sevenleri ve ilgilileriyle bir araya gelecek.

GELENEKSEL EL SANATLARI VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ETKİNLİKLERİ

Festival, Bornova Kültür Merkezi geleneksel el sanatlarına ve ustalarına ev sahipliği yapacak. İsmet Hakkı Yücel’den “Yelken Kürek Dönemi Türk Kıyı Tekneleri Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları” alan sergisi katılımcıların beğenisine sunulacak.

Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları; Sıcak Cam Sanatı Atölyesi, Deri Aksesuar, Ahşap Kitap Ayracı Atölyesi, İpek Koza, Keçe El Kuklası, Mozaik, Çini ve Hacivat – Karagöz gibi çocuk atölyeleri minik katılımcılarını ağırlayacak.

Yaşayan Mirasın Ustaları "Ulusal ve Uluslararası Geleneksel El Sanatları Sergi ve Atölye Uygulamaları”, Özü Sözü Emeğiyle “Yaşayan Miras Ustaları” ile söyleşi etkinlikleri festival süresince meraklılarıyla buluşacak.