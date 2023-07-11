İzmir Menderes’teki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Menderes’te meydana gelen yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

İzmir Menderes’teki yangın kontrol altına alındı

(İHA) Bakan Yumaklı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İzmir Aliağa yangının ardından Menderes yangını da kontrol altına alındı.

Aliağa ve Menderes’te soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Menderes’te meydana gelen yangından 1’i ağır olmak üzere 12 kişinin etkilendiğini ve 11’inin orman işçisi olduğunu açıkladı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Menderes’te meydana gelen yangından 1’i ağır olmak üzere 12 kişinin etkilendiğini ve 11’inin orman işçisi olduğunu açıkladı.

Koca paylaşımında, “İzmir Menderes’te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1’i ağır olmak üzere 12 kişi etkilenmiştir, 11’i orman işçisidir. Durumu ağır olan hastamız helikopter ambulansla, 3 hasta olay yerine görevlendirilen kara ambulansla, 8 hasta ise başka araçlarla hastanelere nakledilmiştir. Halen hastanelerimizde 1’i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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