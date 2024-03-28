İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi

Kaynak: AA
İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi
İzmir merkezinde ve 3 ilde yapılan bir kaçakçılık operasyonunda, 15 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi ve 11 şüpheli yakalandı.

İzmir, Aydın ve Manisa’da gerçekleştirilen operasyonlarda, insan sağlığı için tehlikeli ve sağlıksız şartlarda üretilen etil alkolün saklandığı 3 ev, 3 iş yeri, 3 depo ve 4 araçta aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda, 15 bin litre etil alkol, 4 damıtma kazanı, 2 dolum makinesi, soğutma fanı, folyo kapama makinesi, alkol ölçer, transfer pompası, 5 bin 250 bidon kapağı, 1873 sahte etiket, 1280 adet 1 litrelik şişe, 200 adet 5 litrelik bidon ve 200 adet içki aroması bulundu.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 11 kişiden 2’si tutuklanırken, diğer 9 kişi hakkında yasal işlemler devam etmektedir.

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