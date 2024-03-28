İzmir merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 15 bin litre etil alkol ele geçirildi

İzmir, Aydın ve Manisa’da gerçekleştirilen operasyonlarda, insan sağlığı için tehlikeli ve sağlıksız şartlarda üretilen etil alkolün saklandığı 3 ev, 3 iş yeri, 3 depo ve 4 araçta aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda, 15 bin litre etil alkol, 4 damıtma kazanı, 2 dolum makinesi, soğutma fanı, folyo kapama makinesi, alkol ölçer, transfer pompası, 5 bin 250 bidon kapağı, 1873 sahte etiket, 1280 adet 1 litrelik şişe, 200 adet 5 litrelik bidon ve 200 adet içki aroması bulundu.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 11 kişiden 2’si tutuklanırken, diğer 9 kişi hakkında yasal işlemler devam etmektedir.