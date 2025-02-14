İzmir merkezli 3 ilde operasyon! Terörle bağlantılı kişiler gözaltında

Kaynak: AA
İzmir merkezli 3 ilde operasyon! Terörle bağlantılı kişiler gözaltında

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı.

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Polis ekipleri, terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri, yurt içi ve dışında eylem ve etkinliklere katıldıkları, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelileri tespit etti.

M.S.G, M.A. ve G.Y'nin de aralarında bulunduğu 7 zanlı, İzmir, İstanbul ve Mardin'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel kitap, dergi, gazete ve dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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