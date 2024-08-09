İzmir Polisi, 16 yıl sonra kayıp Ramazan Ceyran'ın cinayetini çözdü

Kaynak: İHA
İzmir Polisi, 16 yıl sonra kayıp Ramazan Ceyran'ın cinayetini çözdü

İzmir’in Torbalı ilçesinde 2008 yılından beri kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Ramazan Ceyran’ın cinayet dosyası, İzmir polisi tarafından çözüldü.

Ceyran’ın, bir kan davası yüzünden öldürülüp cesedinin sazlık bir alana atıldığı belirlendi.

16 Yıllık gizemli kayıp çözülüyor

2008 yılında kaybolan Ramazan Ceyran hakkında, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri uzun süreli bir araştırma yürüttü. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Ceyran’ın aslında kaybolmadığı, kan davası yüzünden öldürülerek kaybedildiği tespit edildi.

Adana ve İzmir'de eş zamanlı operasyon

Geçtiğimiz 5 Ağustos'ta Adana ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, cinayetle ilgili oldukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler S.B. (73), Ö.B. (44), E.B. (45), A.B. (50) ve M.A.B. (46) emniyetteki ifadelerinin ardından suçlarını kabul etti. Ö.B., E.B. ve M.A.B. kasten öldürme suçundan tutuklanırken, S.B. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İntikam için keşif çalışmaları

Yapılan araştırmalarda, Ramazan Ceyran’ın oğlu B.C.’nin 17 Mayıs 2008’de bir cinayet işlemesi sonucu, Bolcal ailesinin Ceyran ve ailesini hedef aldığı ortaya çıktı. Bolcal ailesi, Ceyran’ın İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşadığını öğrenip bu bölgeye keşif yapmak için geldi. Adana’dan Bodrum’a turizm amaçlı gelen süsü vererek günlük olarak Torbalı’ya gidip gelen şüpheliler, Ceyran ve ailesini takip etti.

Cinayetin gerçek yüzü

3 Ağustos 2008’de, Ö.B. ve M.A.B. tarafından öldürülen Ramazan Ceyran’ın cesedinin sazlık bir alana atıldığı belirlendi. Şüphelilerin cesedi attıktan sonra Bodrum’a döndükleri ve orada bir süre vakit geçirdikleri tespit edildi.

Şu an için Ramazan Ceyran’ın cesedinin bulunmasına yönelik arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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