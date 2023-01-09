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Temizlik görevlisine tokatlı saldırı

İzmir Şirinyer Hipordomu'nda bir temizlik görevlisi tokatlı saldırıya uğradı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Temizlik görevlisi olayla ilgili şikayette bulundu

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 10:21
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İzmir Şirinyer Hipodromu'nda temizlik işçisine tokatlı saldırı

Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
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İzmir Buca'da bulunan TJK Şirinyer Hipodromu'nda bir temizlik işçisi, görevini yaptığı esnada bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, temizlik personeli karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu.
Olay, dün Buca'daki Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Şirinyer Hipodromu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at yarışlarının ardından görevini yapmakta olan temizlik işçicisi İrfan G., isminin M.D. olduğu öğrenilen kişinin henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tokatlı saldırısına uğradı. Saldırıya ait görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.D.’nin İrfan G.’yi iteklediği, eliyle ağzını kapattığı ve ardından da tokat attığı anlar yer alıyor.



SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşanan olayın ardından yakınları, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile birlikte Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne giden İrfan G., saldırgandan şikayetçi oldu. Karakol çıkışında basın açıklaması yapan İrfan G., bu işi daha fazla uzatmak istemediğini ve şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Müvekkili ile birlikte gerekeni yaptıklarını belirten Avukat Burak Yılmaz ise, "Mağdur; davacı ve şikayetçi oldu. Yetkili makamlar özverili çalışma gerçekleştirerek kişiye ulaştılar. Muhtemelen kendisi gözaltına alındıktan sonra savcılık gereken işlemleri yapacak. Bundan sonrası Türk adaletinin elinde" dedi.
İrfan G.'nin çalıştığı temizlik firması yetkilisi Adil Demir de, "Gerçekten şok oldum. İrfan bizim 17 yıldır çalışma arkadaşımız. İrfan'a olay anında göstermiş olduğu sağduyudan dolayı teşekkür ediyorum. Şahsın yapmış olduğu yanına kar kalmayacak ve hukuk önünde hesabını ödeyecek" ifadelerini kullandı.

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