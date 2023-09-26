İzmir Teknofest için saatler kaldı. Ziyaretçiler nasıl kayıt yapacak

TEKNOFEST İzmir yarın başlıyor. Bu etkinlikle İzmir'deki festival, yılın son TEKNOFEST'i olacak.

KAYNAK: AA
İzmir Teknofest için saatler kaldı. Ziyaretçiler nasıl kayıt yapacak

İzmir Çiğli Havalimanı'ndaki TEKNOFEST, 1 Ekim'e kadar teknoloji meraklılarıyla buluşacak. Festival, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve bilim şovları başta olmak üzere çok sayıda bilim ve kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Teknoloji ve girişim yarışmaları da düzenlenecek. Etkinlik süresince her gün öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki kez gerçekleştirilecek 'Sahne Senin' etkinliği ile müzikseverler, sahne deneyimi yaşayabilecek.

NASIL ZİYARETÇİ KAYDI YAPILIR?

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ile mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

TEKNOFEST'E ULAŞIM İÇİN TOPLU TAŞIMA ÖNERİSİ

TEKNOFEST için ziyaretçilerin, özel araç yerine raylı sistem, deniz yolu ve belediye otobüslerini tercih etmeleri önerildi. ESHOT'un, festival alanına İZBAN Ulukent ve Egekent istasyonları ile Bostanlı İskelesi'nden ring seferleri düzenleyeceği, dileyenlerin, bisikletleriyle de festival alanına ulaşabileceği belirtildi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında üç büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs'ta, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılmıştı.

İstanbul'daki festival, 2,5 milyonu aşan ziyaretçisiyle 'dünyanın en büyük organizasyonu' olarak tarihe geçmişti. Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen festivale ise 943 bin kişinin ziyaret ettiği bildirilmişti.

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