﻿ İzmir Tire SYDV işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre, İzmir Tire Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 aralık 2022 olarak açıklandı.



GENEL ŞARTLAR

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

*18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

*Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

* Erkek olmak, 4 yıllık fakültelerin; Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), Psikoloji, Sosyoloji, Hakla İlişkiler ve Tanıtım Bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin her hangi birinden en az lisans düzeyinde mezun olmak.

* ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2021 ve 2022 yıllarına ait) KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

*Bilgisayar ve Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanıyor olmak.

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

* İyi derecede sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

*En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak, aktif olarak araç kullanmak. Seyahat engeli bulunmamak.

* Başvuru tarihi itibarıyla son 6 aydır İzmir ili Tire ilçesinde ikamet ediyor olmak. Öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İşe başvuru dilekçesi ve özgeçmiş belgeleri

KPSS P3 Sınav Sonuç Belge Fotokopisi (2021 veya 2022 yıllarına ait)

* Diploma aslı veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

Askerlik durum belgesi (ilişiği olmadığına dair)

*Son 6 ay içinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

*Sürücü belgesi asli ve fotokopisi

*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmadığına dair tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu (Mülakatı kazananlardan, mülakat sonrası istenecektir.)

Not : Belgeler, mülakattan önce istenecek olup belgelerin teslimi esnasında asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin gösterilmesi gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar mülakat listesine giremeyecek ve eksik belge ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Teslim edilen belgeler hiçbir surette iade edilmeyecektir.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER, TARİH VE DEĞERLENDİRİLME

*Başvuru ilanı ve başvurular https://vakifilan.aile.gov.tr/sitesinden yapılacaktır.

*Başvurular, 20.12.2022 tarihinde başlayıp 30.12.2022 tarihi mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir.

*Başvuru https://vakifilan.aile.gov.tr/ adresinden yapıldıktan sonra, istenen belgeler, mülakattan önce, 30.12.2022 tarihi mesai

bitimine kadar (17.30), Tire Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına bizzat elden teslim edilecektir. Posta, faks, e posta vb. iletişim araçları ile teslim kabul edilmeyecektir.

* Evrakların tesliminde asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin gösterilmesi gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar mülakat listesine giremeyecek ve eksik belge ile başvuru kabul edilmeyecektir. Teslim edilen belgeler hiçbir surette iade edilmeyecektir.

* Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanı ile başvuru şartları taşıdığı tespit edilenler, sistem tarafından en yüksek KPSS P3

puanından başlamak üzere alt puana doğru sıralanarak alınacak olan personel sayısının (5) katı kadar aday belirlenecektir.

*Belirlenen adaylar güvenlik soruşturmasına tabii tutulacak olup, güvenlik soruşturması sonucu olumlu sonuçlanan adaylar mülakata çağırılıp sözlü sınava tabi tutulacaktır.

** işe kabul edilecek personelin değerlendirilmesi Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılacaktır.

* Vakıf Mütevelli Heyeti, yapılacak olan değerlendirme neticesinde personel alma, almama ve alımın ertelenmesine karar vermede yetkilidir.