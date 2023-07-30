İzmir Urla'da alev alan otomobil orman yangınına yol açtı

İzmir'in Urla ilçesindeki otoyolda seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Otomobildeki alevlerin yol kenarındaki ormanlık alana sıçramasıyla orman yangını çıktı.

KAYNAK: AA
İzmir Urla'da alev alan otomobil orman yangınına yol açtı

İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı mevkisinde seyir halindeki bir otomobil, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilin sürücüsü, aracını güvenlik şeridine çekti. Otomobildeki yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter ve kara ekipleriyle çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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