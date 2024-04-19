İzmir yakınında deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzmir yakınında deprem
İzmir Seferihisar'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın açıkladığı son verilere göre bugün saat 11.02’de İzmir Seferihisar’da yerin 6,97 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ekran-goruntusu-2024-04-19-110828.png

KANDİLLİ: 4,4

Kandilli tarafından yapılan açıklamada ise depremin yerin 6 kilometre derininde Sisam Adası’nda (Ege Denizi’nde) meydana geldiği belirtilirken depremin büyüklüğünün 4,4 olduğu belirtildi.

edca61f4-160e-47a6-9440-6729af558ccc.jpeg

05484f13-4272-44a5-926c-4045c806462d-1.jpeg

AFAD'IN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

AFAD depreme dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin EGE Denizinde meydana geldiğini, Seferihisar'a yaklaşık 28 kilometre uzaklığında oluştuğunu açıkladı.

ekran-goruntusu-2024-04-19-112310.png

Güncelleme: 
Son Haberler
Seyir halindeki otomobilin tekerleği fırladı! Yardımına arkasındaki sürücü koştu Yerel Haberler
Seyir halindeki otomobilin tekerleği fırladı! Yardımına arkasındaki sürücü koştu
CHP’nin basına kapalı toplantısından sızdı! Özgür Özel kimin istifası istedi Gündem
CHP’nin basına kapalı toplantısından sızdı! Özgür Özel kimin istifası istedi
Mehmet Şimşek'in "Suriyeli kardeşlerimiz bu toprakların esas bileşenidir" dediği ortaya çıktı Ekonomi
Mehmet Şimşek'in "Suriyeli kardeşlerimiz bu toprakların esas bileşenidir" dediği ortaya çıktı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Ekonomi
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları Ekonomi
1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları
İsrail’e bir darbe de uluslararası kurumdan geldi Ekonomi
İsrail’e bir darbe de uluslararası kurumdan geldi
İşte kabızlığı önleyen mucize ot. Uzmanlar uyardı Şifalı Bitkiler
İşte kabızlığı önleyen mucize ot. Uzmanlar uyardı