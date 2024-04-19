İzmir yakınında deprem

AFAD’ın açıkladığı son verilere göre bugün saat 11.02’de İzmir Seferihisar’da yerin 6,97 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ: 4,4

Kandilli tarafından yapılan açıklamada ise depremin yerin 6 kilometre derininde Sisam Adası’nda (Ege Denizi’nde) meydana geldiği belirtilirken depremin büyüklüğünün 4,4 olduğu belirtildi.

AFAD'IN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

AFAD depreme dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin EGE Denizinde meydana geldiğini, Seferihisar'a yaklaşık 28 kilometre uzaklığında oluştuğunu açıkladı.