İzmir yangınlarına ilişkin Bakan Yumaklı'dan açıklama

Türkiye, İzmir’in Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme ilçelerinde, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde ve Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Çıkan yangınlar giderek büyürken, Selçuk'ta çıkan yangın Kuşadası'na doğru ilerliyor. Öte yandan diğer şehirlerdeki yangınlarda yerleşim bölgelerine doğru ilerliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, yangınları söndürmek için 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personel bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

İZMİR’DEKİ ORMAN YANGINLARINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İzmir’in Menderes ilçesinde Karacadağ mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeni henüz belirlenememiş olup, bölgedeki evler tahliye edilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiye ekipleri ve Jandarma’nın da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürmektedir.

ÇEŞME’DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan Mahallesi’nde çıkan yangına 1 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor. İlk müdahalenin hızla yapıldığı yangında ekiplerin, yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangınla ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

İzmir'in Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alandaki yangına ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediliyor. Öte yandan çıkan yangın Kuşadası'na doğru ilerliyor.