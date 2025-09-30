İzmir'de 3 firari hükümlü yakalandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlüler tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ve Güven Timleri ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik çalışma yaptı. Dün yapılan çalışmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.B., ile "banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. yakalandı.

29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı!

Ekiplerin bugün gerçekleştirdiği denetimde ise kimlik sorgulaması sonucunda "uyuşturucu satmak" ve "ruhsatsız ateşli silahlar ile mermi satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.B., İ.A. ve A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.