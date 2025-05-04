İzmir’de 3 kişi yaralayıp kaçmıştı! Jandarma şüpheliyi etkisiz hale getirdi

Kaynak: İHA

İzmir’de bir kişi av tüfeğiyle 3 kişi yaraladıktan sonra kaçan U.S, isimli kişi teslim olmayarak direndi. Teslim ol çağrılan uymayan kişi jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, saat 12.15 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Yusufdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 Mayıs günü Tire ilçesine bağlı Saruhanlı Mahallesi'nde çıkan gürültü tartışması sonucu Ufuk Sayınta, av tüfeğiyle Murat D. ve Şerif Ali D.'yi yaralayıp motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Araştırmalar sırasında saldırganın aynı gün Tire Gökçen kırsalında bir kadını da tüfeğin dipçiğiyle yaralayarak kaçtığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri, şüphelinin Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Yusufdere Mahallesi'nde ormanlık alanda saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren Ufuk Sayınta hayatını kaybederken, çatışmada 1 jandarma personeli ise yaralandı. Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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