İzmir'de 350 metrelik Türk bayrağı ile Zafer Yürüyüşü yapıldı

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu şenlikleri atlı süvari birliklerinin Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yürüyüşü ile devam etti. Süvari birliklerini ilgiyle karşılayan vatandaşlar, atlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Programın devamında ise Cumhuriyet Meydanı’ndan Kültürpark'a fener alayı yürüyüşü yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının da korteje katılımıyla önce Gündoğdu Meydanı'na, ardından da Kültürpark'a kadar yürüdü.

Kordon'da bulunan vatandaşlar da korteje katıldı. Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi, ellerinde meşaleler ile marşlar söyleyerek İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünü birlikte kutladı.

Kültürpark'ta son bulan kortejin sonrasında vatandaşlar, saat 21.00'de sanatçı Haluk Levent'in konserine katıldı.