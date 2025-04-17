İzmir’de 36 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 15 Nisan günü Maden Koyu civarında kaçak göçmenler ve 1 göçmen kaçakçısı olduğu belirlendi.

Harekete geçen ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, 36 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Öte yandan göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçmesi için koyda bulunan 1 şişme bot, 2 bot pompası, 1 motor ve 50 litre benzin ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Göçmen kaçakçısı şüphelisi İ.A.'ya yapılan sorgulamada şüphelinin aynı zamanda uyuşturucu ticareti de yaptığı belirlendi.

İki ayrı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli İ.A., çıkarıldığı mahkemece "Göçmen kaçakçılığı" ve "Uyuşturucu madde ticareti" suçlarında iki ayrı dosyadan da tutuklandı.