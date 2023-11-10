İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi

İzmir’de gerçekleştirilen operasyonlarda 4 organize suç örgütünün çökertildiği belirtildi.

KAYNAK: İHA
İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ödemiş, Tire ve Aliağa ilçelerini de kapsayan operasyonlarda; silah ticareti, tefecilik ve tehdit suçlarını işlediği tespit edilen 4 organize suç örgütüne yönelik İzmir polisi tarafından baskın yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 adet otomatik tabanca, 100 adet tabanca, 80 adet tüfek, 54 adet kurusıkı tabanca, 585 adet tabanca şarjörü, 3 bin 764 adet tabanca fişeği, 139 adet tüfek kartuşu, 3 adet çelik yelek, 173 adet Piroteknik madde, 3 bin 488 adet patlayıcı madde ele geçirildi.

55 kişi hakkında işlem yapılan operasyonda, 37 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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